شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن نتيجة الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريرى المركزى من المتقدمين لمسابقة القراءة الحرة لعام 1443هــ – 2021م ، ممن اجتازوا الاختبارات التمهيدية الأولية بالمديريات الإقليمية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن تعقد الاختبار التحريرى، يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجارى، بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا ، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

ونشرت الوزارة أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري المركزى من المتقدمين لمسابقة القراءة الحرة وهم:

أولًا : الفرع الأول1. محمد عبد الستار محمد أحمد - المنوفية

2. سالم زكى البشتاوي الحلوانى - الغربية

3. عبد العاطي امر الله عبد العاطي محمود - الشرقية

4. محمود سيد محمود جودة - الفيوم

5. عاصم علاء الدين عبدالعليم عثمان - المنيا

6. مصعب نبيل إبراهيم عبد الرازق - الإسكندرية

7. محمد السيد أحمد جمعة - كفر الشيخ

8. رجب عبد الواسع محمد مصطفي - القليوبية

9. محمد مصطفى إبراهيم بكرى - كفر الشيخ

10. بسيوني فوزي القطري - البحيرة

11. عبد الفتاح عوض سليمان عكاشة - البحيرة

12. ناجي السيد عبد الرحمن علي - الشرقية

13. صالح إبراهيم محمد المدبولي - القليوبية

14. محمد علي عبد الجواد محمد - بني سويف

15. محمد أحمد السيد أحمد علي الجد - الدقهلية

16. علي محمود طه يونس - الأقصر

17. جمال السيد سليمان السيد - سوهاج

18. أحمد سيد محمود محمد - الجيزة

19. سعد عبد الحميد حسن سعد - القاهرة

20. سيد أحمد عبدالواحد سيد أحمد النجار - الغربية

21. ياسر ربيع أحمد محمد - المنيا

22. بهاء لقمان محمد - قنا

23. عبد السلام محمد عبد السلام رمضان - المنوفية

24. إبراهيم رجب كريم محمد كريم - الجيزة

25. علاء حسن حمدي علي - المنيا

26. حسن متولي عبدالرحمن سويفي - أسيوط

27. محمود علي بيومي عبدالحافظ - أسيوط

28. محمد حسانين سعد علي - المنيا

29. محمد مصطفى أنور مصطفى - الدقهلية

30. محمد أحمد محمد عمر - الغربية

31. نبيل عبد الفتاح إبراهيم حافظ - البحيرة

32. أسامة أحمد عبد الرحيم سمك - المنوفية

33. محمد محمد عطيه أحمد - الإسماعيلية

34. أشرف شحاته عطوة بدوي - الشرقية

35. أحمد رجب عبده خليفه - البحيرة

36. محمود إسماعيل عويس السيد - الجيزة

37. محمود محمد محمد المعصرانى - الغربية

38. محمد أحمد فتوح مصباح - كفر الشيخ

39. محمد رجب علي حسنين - بني سويف

40. هواري فوزي عبد الكريم توني - المنيا

41. خالد حسن عبد الرحيم أحمد - أسيوط

42. مطاوع حسن عبد الرحمن علي - كفر الشيخ

43. السيد البلتاجى القطب البلتاجى - الغربية

44. عبد الرحمن حسني عبد الرحمن إبراهيم - الجيزة

45. شعبان شوقى عبدالسلام القاضي - كفر الشيخ

46. خالد محمد عطية إسماعيل - الشرقية





ثانيًا: (الفرع الثاني)1. محمد إبراهيم أحمد رجب - القاهرة

2. مرعي عبد الفتاح عبد ربة مرعي - القليوبية

3. محمود محمد علي محمد - بني سويف

4. عبد القوي حسني حسن بكري - أسوان

5. مصطفي عمر محمد عبد الحافظ - أسيوط

6. محمود محمد حسانين محمد - المنيا

7. محمد إبراهيم عبد الجواد حسين - القليوبية

8. مصطفى علي عوض أحمد - الجيزة

9. علاء سمير فؤاد عبد العال - البحيرة

10. عادل أحمد حفني موسي شاهين - القليوبية

11. الحسن محمد علي أحمد - أسيوط

12. محمود طه عطية محمد - القاهرة

13. ياسر حلمى محمد أبو غاياتى - الغربية

14. محمد يوسف عبد الفتاح عبد اللطيف - القاهرة

15. أحمد محمد كمال محمود - الإسماعيلية





ثالثًا: (الفرع الثالث)1. محمد محمد عبداللطيف مصطفى - كفر الشيخ

2. أشرف عبدالله الحفنى العدل - الدقهلية

3. اشرف مصطفى أحمد حسانين - الإسكندرية

4. صبحى حامدعبدالفتاح ابوزامل - كفر الشيخ

5. أحمد عبد المنعم عبدالله - الفيوم

6. أحمد سيد علي محمد - بني سويف

7. أشرف محمد جمعه إبراهيم - شمال سيناء

8. محمد السيد محمد شعبان - الغربية

9. فرج صابر محمد عبدالمنعم - الوادي الجديد

10. خالد محمد عزيز الدين عبد النعيم - المنيا

11. محمد رمضان محمد معوض - بني سويف

12. رمضان عطية ضيف ماضي - البحيرة

13. عماد محمود عبد المنعم - الفيوم

14. شاهر محمد شكري عبد اللطيف - السويس

15. محمد أحمد سيد مبروك - بني سويف

16. أحمد محمد عبدالفتاح عبدالحميد - كفر الشيخ

17. محمد وفيق مصطفى شتا - كفر الشيخ

18. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح - القليوبية

19. عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح محمد - بني سويف

20. سعد محمد سعد عيسى - البحيرة

21. كمال أحمد زكى إبراهيم - الدقهلية

22. سارى العزب محمد العزب - الغربية

23. عبد الرحمن نبيل سليمان عبد الحميد عامر - الإسكندرية

24. محمد أشرف رمضان محمد - الإسماعيلية

25. عباس عباس محمد بركات - المنوفية

26. عامر عبد العليم فرغلي علي - القليوبية

27. محمود محمد مندوه محمد بركات - الجيزة

28. عبده محمد عبده عبدالفتاح - الإسكندرية

29. مصطفى عبدالقادر عبد الماجد - أسوان

30. عبدالله سيد أحمد عبدالحليم سعد - الأقصر

31. عماد محمد السيد مجاهد - الجيزة

32. محمد عبد النعيم محمود عبدالمنعم - أسوان

33. يوسف محمد محمد علي - الجيزة

34. العادلي حسن عبد الرحمن محمد - الأقصر

35. محمد ميزار عبد الحميد - الفيوم

36. عيسى محمود عيسى علي - أسوان

37. صابر علي عبدالحليم مصطفي - أسيوط

38. صبرى حلمى محمد أبو غياتى - الغربية

39. محمد السيد عبد الغني أحمد - المنوفية

40. حسني السيد أحمد يوسف - قنا

41. عمرو علي إبراهيم البهلوان - الغربية

42. رضا زين العابدين محمد سلام - البحيرة

43. خالد السيد جلال إسماعيل - سوهاج

44. محمد بكري محمد عبد المنعم - الفيوم

45. ماض عبد الصبور عبدالحليم خليل - الشرقية

46. جمال عمار حسين أحمد - سوهاج

47. عبد الجواد شوقي عبد الجواد حبيب - البحيرة