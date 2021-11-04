شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة محاور عمل الهيئة العربية للتصنيع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والمقرر عقدها يوم 23 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع الكوميسا، لا سيما وأن مصر سوف تتسلم رئاسة الكوميسا فى القمة المقبلة، بعد 20 سنة من آخر مرة تولت فيها الرئاسة فى 2001.