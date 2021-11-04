شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تثبيت أول قطار منوريل على محور المشير لاختبار قدراته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365”، تثبيت أول قطار منوريل على محور المشير طنطاوى، حيث ثبتت وزارة النقل ثانى قطار مونوريل على مسار خط مونوريل العاصمة الإدارية - بمحور المشير طنطاوى بجوار مركز المؤتمرات.

يأتى ذلك فى إطار بعض تجارب الأداء والتأكد من مواصفات القطار، تزامنا مع تواصل تنفيذ المشروع المخطط بدء تشغيله التجريبيى نهاية 2022، حيث سبق وتم تثبيت القطار الأول أمام فندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

ووصل حتى الآن القطارين الأول والثانى من عدد 40 قطارا سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) كما يجرى تصنيع باقى اسطول الوحدات المتحركة لمشروعى المونوريل والتى ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وتتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق، وتبلغ السرعة التصميمية لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) 45 دقيقة، كما سيتم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الارصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء فى حالات الطوارئ، كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وداخل العربات شاشات LED لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع