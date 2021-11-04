دعاء النجار: توزيع دروع مسابقة الصحافة المصرية لعامي 2020 و2021 ديسمبر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، أنه تقرر إقامة احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامي 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر القادم.

وأوضحت النجار، في بيان، الخميس، أن إعلان نتيجة مسابقة هذا العام عن الأعمال المنشورة خلال 2020 ستكون مطلع الشهر القادم فور انتهاء المحكمين من تقييمها، مؤكدة على أن اختيار المحكمين جاء من بين كبار الكتاب والزملاء المشهود لهم بالخبرة والمهنية ومراعاة الحيادية والنزاهة في اختيار الفائزين.

وأكدت عضو المجلس على أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع وتكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والذي ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس.

يذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميلا وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020 في جميع فروع المسابقة وتشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.