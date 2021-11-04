"السبكي" يستقبل رئيس شركة أكديما لإنشاء مراكز علاج السموم بمنشآت الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، لمناقشة دعم إدارة منظومة الإمداد بهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى بحث سبل التعاون لتطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء المراكز الطبية المتخصصة في علاج السموم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

تناول الاجتماع، مناقشة آليات تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أكديما، لتطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة لتدريب الصيادلة على منظومة الصيدلة الإكلينيكية، وكذلك بحث سبل التعاون في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة في علاج السموم بمعايير عالمية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل، كما تمت مناقشة سبل دعم شركة أكديما لإدارة منظومة الإمداد بهيئة الرعاية الصحية ونقل الخبرات في هذا المجال.

وأكد السبكي، أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على توثيق الروابط وتعميق أواصر التعاون مع الجهات والشركات ذات السمعة والمكانة المتميزة المعنية بالشأن الصحي، وتعظيم الاستفادة من الخبرات في تطوير خدمات منشآت هيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن التوسع بمجالات تدريب الصيادلة الإكلينيكيين وإكساب مقدمي الخدمة القدرات المعرفية والمهارة المطلوبة يؤدي إلى الوصول لأفضل نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، ومضيفًا أن نجاح إدارة منظومة الإمداد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تسهم في زيادة قدرتها على تنفيذ مهمات واسعة من الخدمات والرعاية الصحية التي يحتاج إليها المريض، كما تساعد على احتواء التكاليف وفي الوقت نفسه تحسين خدمات الرعاية الصحية والوصول بها إلى أعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين الهدف الثمين لهيئة الرعاية الصحية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة أكديما لحرصها على التعاون مع هيئة الرعاية الصحية ودعمها دورها في تطوير الرعاية الصحية بمصر، مثمنًا دور شركة أكديما في دعم الصناعة الوطنية للأدوية والتي تم إنشاؤها في عام 1976 للنهوض بالصناعة الدوائية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع شركة أكديما كإحدى الشركات الوطنية الرائدة العريقة في مجال الأدوية، كما ثمَّن تعاون الشركة في دعم إدارة منظومة الإمداد بهيئة الرعاية الصحية وإنشاء مراكز السموم وتدريب الكوادر بمنظومة الصيدلة الإكلينيكية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن أكديما ستكون راعي من رعاة مبادرة "الرعاية الصحية الآمنة للمريض"، والتي أطلقها الدكتور أحمد السبكي يوم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لتقليل معدلات الوصفات الخاطئة للأدوية، والتي وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن 83% من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبني سياسات مأمونة داخل كافة الكيانات التي تدير المنشآت الصحية.

ومن جانبها ثمنَّت د. ألفت غراب، دور هيئة الرعاية الصحية كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية التأمينية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنها تمتلك منشآت صحية قوية تؤهلها لتوفير خدمات صحية بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي ساهم في سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، فضلًا عن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة نحو التحول الرقمي للخدمات الصحية والتي حازت على الإشادات العربية والدولية، كما أشادت د. ألفت غراب بالنجاحات الكبيرة التي حققتها هيئة الرعاية الصحية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مؤكدة استعدادها الكامل على تقديم كافة سبل الدعم لهيئة الرعاية الصحية لدورها الكبير في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين المصريين، وخاصة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

جدير بالذكر، أن أكديما هي "الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية"، والتي تم إنشاؤها عام 1976، في إطار العمل العربي المشترك لتشجيع الصناعة الدوائية والنهوض بهذه المهمة، وتختص بوضع استراتيجية للصناعات الدوائية ومستلزماتها على المستوى القومي، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للصناعات الدوائية في الوطن العربي، إضافة إلى المساهمة في التمويل والترويج للصناعات الدوائية بالاتفاق مع كافة الدول العربية الراغبة، وكذلك إنتاج وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتدريب وخلق كوادر على كفاءة عالية في حقل الصناعة الدوائية ومستلزماتها، علاوة على دورها في مجال البحوث الدوائية وتطبيق المعايير العالمية في تنفيذ دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية لشركات الصناعات الدوائية.​