"إيرباص" تختار مركز تدريب مصر للطيران لإجراء اختبارات خاصة بتطبيق مستحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار إيهاب الطحاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إن شركة "إيرباص" العالمية، اختارت الأكاديمية لإجراء اختبار تطبيق جديد استحدثته الشركة العالمية، مؤخرًا على طائراتها من طراز إيرباص 300-A220 الأحدث عالميًا، ويتم إجراء هذا الاختبار على جهاز الطيران التمثيلي "سيميليتور" لطراز إيرباص 300-A220، التي تمتلكه مصر للطيران.

وأضاف الطحاوي، في بيان، الخميس، أن أكاديمية التدريب تستقبل وفدا من مصنع "إيرباص" العالمي نهاية نوفمبر الجاري، لبدء إجراء اختبار التطبيق الجديد الذي استحدثته الشركة العالمية على جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص 300-A220.

وأوضح رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنه يستمر إجراء لاختبار على جهاز السيميليتور 300-A220، داخل الأكاديمية لمدة أسبوعين تقريبا حتى ينتهي من فترته التجريبية.

وتابع الطحاوي أن اختيار "إيرباص" العالمية لأكاديمية مصر للطيران لإجراء الاختبار، الذي يعد مشروعا عالميا بالنسبة للشركة العالمية حول طائراتها من طراز 300-A220، في ظل وجود توافر هذا الجهاز في ألمانيا ولندن، هو ثقة وشهادة كبيرة في قدرات وإمكانيات أكاديمية مصر للطيران.

وأوضح أن الأكاديمية هي الأولى على مستوى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في امتلاك هذا الجهاز من أجهزة سيميليتور، والثالثة على مستوى العالم أيضا، وهو ما يعزز قدراتها التنافسية في السوق العالمي.