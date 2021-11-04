تعديلات قانون المرور.. تعرف على أقصى غرامة للمخالفات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:​

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بصورة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وينشر الخليج 365 أعلى قيمة للمخالفات في قانون المرور الجديد والتي جاءت كالتالي:-

1- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة - الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

2- تعمد السير عكس الاتجاه - الحد الأقصى للمخالفة 3000جنيه والأدنى 1000 جنيه وتصل إلى الحبس.

3- السير بدون رخصة تسيير - الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

4- السير بدون رخصة قيادة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ويجوز التصالح.

5- انتهاء إيصال رخصة القيادة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ويجوز التصالح.

6- انتهاء رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

7- انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

8- القيادة تحت تأثير مواد مخدرة بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

9- ترك المركبة في وضع ينجم عنه تعطيل المرور بالنسبة لسيارت النقل- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

10- ترك المركبة في حالة ينجم عنها خطر بالنسبة لسيارات النقل- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

11- القيادة برخصة لا تجيز بالنسبة لسيارات الأجرة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

12- تجاوز السرعة المقررة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

13- عدم صلاحية الفرامل - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.​