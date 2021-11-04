طقس يوم مباراة القمة.. ظاهرة مسيطرة صباحا وبيان بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما تنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة قمة مبكرة في إطلاق بطولة الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة على النحو التالي: