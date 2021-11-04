ليلة سقوط مسجل شبرا بـ "كوكتيل مخدرات" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الأمن العام بالتنسيق أمن القليوبية القبض على مسجل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة.

وأكدت التحريات قيام المتهم باتخاذ دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه.. وبحوزته (3،5 كيلو جرام لمخدر الشادو- 500 جم لمخدر البودر- 250 جرام لمخدر البانجو- 150 جرام لمخدر الهيروين- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالي- هاتف محمول- دراجة نارية) بدون لوحات معدنية.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.