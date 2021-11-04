بـ"مخدرات وسلاح".. ليلة سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال المباحث القاهرة، في ضبط عصابة تخصصت في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة "مُبلغ بسرقتها" وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط سكنهم ، وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وباستدعاء المجني عليه مالك السيارة تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.