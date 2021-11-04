إخلاء سبيل الوسيط في واقعة رشوة موظفة بحي البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل "و. أ" على ذمة التحقيقات بقضية "رشوة حي البساتين"، بعد قبول استئنافها على أمر تجديد حبسها.

وقال المحامي بالنقض إسماعيل بركة، دفاع المتهمة (وسيط في واقعة الرشوة) إنه طلب إخلاء سبيل موكلته استنادًا لنص المادة 107 مكرر عقوبات التي تبيح إعفاء الوسيط من العقوبة حال اعترافه بتفاصيل واقعة الرشوة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موظفة بحي البساتين؛ لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة، وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، طلب الموظفة مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفى، مما يضر بالمال العام.