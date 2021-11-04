"مطاردة انتهت في دقيقة".. "شُرطي مُزيف" يحاول الهروب وكمين الساحل يتصدى له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة رجل شرطة وبحوزته كارنيه تحقيق شخصية مزور

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الواقعة بدأت حال قيام قوة أمنية تابعة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل اشتبهت في شخصين حال استقلالهما سيارة "أجرة- تاكسي" وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنها منتهية التراخيص وادعى قائدها أنه أحد رجال الشرطة وقدم تحقيق شخصية بفحصه تبين أنه "مزور".

وأثناء استكمال الفحص حاول الهرب بالسيارة إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى بمحيط الضبط، مما نتج عنه حدوث تلفيات بالسيارة الأخيرة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه وبصحبته شقيقة، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب واقعة تزوير بطاقة تحقيق الشخصية التي بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.