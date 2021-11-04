شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا حول آليات عمل موظفى هيئة التامين الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للهيئة القومية للتامين الاجتماعىُ قرارا حول لائحة الموارد البشـرية المرفقـة بهذا القرار في شـئون الموظفين فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويقصد بالموظفين بالهيئة الموظفين المعينين والمعارين والمنتدبين كامل الوقت للعمل بها ، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العلاقة الوظيفية الخاصة بهم . "المادة الثانية " لا تسـرى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على الموظفين بالهيئة إلا في حالة عدم وجود نص خاص باللائحة المرفقة .

(المادة الثالثة) تلغى جميع اللوائح والقرارات المنظمة لأى موضوع من الموضوعات التي تنظمها الجهات التي تتبع الهيئة ،كما يلغي هذه اللائحة والتي كان معمولا بها في أي جهة من أي حكم يخالف الأحكام الواردة بهذه اللائحة أو يتعارض معها "المادة الرابعة " ينشـر هـذا الـقـرار فـى الوقائع المصرية ويعمل بـه اعتبـارا من اليـوم التالي لتاريخ نشره مجلس ادارة.