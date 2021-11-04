شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت ترغب فى السفر من الإمارات إلى مصر تعرف على أهم الشروط والتدابير الصحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض وباء كورونا العديد من الإجراءات على المسافرين، والتى تختلف من دولة لأخرى ويجرى تحديثها وفق تطورات الوضع الوبائى العالمى، فإذا كانت وجهتك من دولة الإمارات إلى مصر فعليك الالتزام بالتعليمات التالية.

إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) قبل مغادرة الأراضي الإماراتية .

يجب تعبئة نموذج الإقرار الصحي قبل سفرك إلى السلطات المختصة بالحجر الصحي عند الوصول، إذا كنت قد أتممت اللقاحات اللازمة قبل السفر، عليك إظهار شهادة تدل على تلقيك الجرعات الكاملة من لقاح مُعتمد قبل 14 يوما من الدخول، عوضا عن نتيجة فحص PCR قبل السفر، وأن تحتوي نتيجة الفحص على رمز QR لا يوجد فيه أي خدش أو إلغاء أو أية إضافة.

يعتبر المسافر من الإمارات محصناً في حال تلقيه كامل الجرعات من اللقاحات المُعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الأدوية المصرية قبل 14 يوما من موعد الدخول إليها، واللقاحات المعتمدة هي: “فايزر و أسترازينيكا و موديرنا و سينوفارم و سينوفاك و سبوتنيك”.

أما إذا كنت مواطنا مصريا وقادم من البلدان التى يوجد فيها فصيلة فيروس كورونا المستجد عليك إجراء فحص كوفيد-19 (فحص ID NOW) لحظة الوصول إلى مصر بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بك وستحصل على نتيجة الفحص في غضون 15 دقيقة.

أما إذا كنت من المسافرين من غير الجنسية المصرية الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات عليك إبراز نتيجة لفحص PCR سلبية، صادرة قبل 72 ساعة من موعد الوصول إلى مصر.

يسمح للمسافرين الذين تلقوا اللقاح والقادمين من أي بلد بما في ذلك البلدان التي يوجد فيها السلالة الجديدة المتحورة للفيروس، إظهار الدليل على تلقيهم الجرعات الكاملة من لقاح مُعتمد قبل 14 يوما من الدخول الى مصر بدلاً من نتيجة فحص PCR قبل السفر، شرط أن تحتوي النتيجة على رمز QR خال من أي خدش أو إلغاء أو إضافة.

إذا كانت وجهة رحلتك مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ، ومرسى علم، وطابا، والغردقة، فأنت معفى في حال خضوعك لفحص كوفيد-19 في المطار عند الوصول.

عليك الخضوع للعزل في الفندق حتى صدور نتائج الفحص ولا يمكن لك السفر لأي مكان داخل مصر إلا بعد حصولك على وثيقة إثبات نتيجة سلبية لفحص PCR صادرة خلال 72 ساعة من رحلتك الداخلية.

وبالنسبة للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى مصر لغرض السياحة على سبيل المثال، فعليهم التسجيل في خدمة “تواجدي” قبل السفر، واتخاذ التدابير الوقائية والتوجيهات الخاصة بفيروس كوفيد- 19 في مطارات الدولة، ومطارات الوجهة المقصودة.

وبهدف مساعدة المسافر الإماراتي في معرفة المتطلبات قبل السفر وتوضيح الإجراءات الخاصة بدخول كل دولة خصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقعها صفحة إرشادات السفر خلال جائحة كوفيد-19.

وبشكل عام فخلال تواجد المسافر الإماراتي خارج البلاد وفي حال إصابته بفيروس كوفيد-19، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع أقرب بعثة لدولة الإمارات أي السفارة والقنصلية الإماراتية في الخارج أو التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في هذه الحالة ستقوم بعثة دولة الامارات في الخارج بالتنسيق مع الجهات المحلية لتوفير مستشفى للعلاج، ومكان مخصص للعزل الصحي.