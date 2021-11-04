"الصحة": مراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق استعدادا للموسم السياحى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة إن تفعيل الميكنة يخدم المريض ويحد من الإهدار في الوقت والموارد والإمكانيات

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعة مع قيادات الوزارة اليوم الطب الوقائي بمراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالفنادق في جميع المحافظات السياحية استعدادا للموسم السياحي الجديد.

وأضاف : أفضل حل العقبات والمشاكل وجها لوجه ولا أميل للمراسلات والورقيات ووجة بالعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وناقش الدكتور خالد عبد الغفار أليات وصول بتطعيمات كورونا للفئات محدودة التعليم والمهمشين وأمهل عبد الغفار قيادات الوزارة 7 أيام لقياس معدلات الإنجاز في تطعيم المواطنين ضد كورونا بعد تطبيق آليات مستحدثة.