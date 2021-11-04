جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية

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القاهرة - سامية سيد - استكمالا لسلسلة ورش العمل الذى ينظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، نظم المركز ورشة عمل بعنوان «الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية»، وهي ورشة مخصصة للمهتمين بمنهجيات البحث العلمي، وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

حاضر فيها الدكتورة صفاء عبد العزيز سلطان، الدكتورة أماني عبد المقصود قنصوة، بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، وقد أدار ورشة العمل الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة هايدى خليل عضو المكتب التنفيذى للمركز.

و أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان ، بالدور الهام الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا فى النهوض بالبحث العلمي تأكيدا على أهميته ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، لذا تسعى الجامعة دائما إلى اكساب الباحثين مهارات البحث العلمي على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز دعم البحث العلمي يساهم فى بناء كوادر بحثية لدعم شباب الباحثين من خلال عقد مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تعمل على خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من قطاعات الجامعة المختلفة

وخلال كلمته أوضح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن مركز دعم البحث العلمي يعمل على زيادة عدد الأبحاث الدولية الصادرة من جامعة حلوان في مجلات مفهرسة موجودة على قواعد البيانات الموثقة، وذلك من خلال تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية من خلال ورش العمل التى تساهم فى تزويد مهاراتهم بأساسيات ومنهجية البحث العلمي.

و تضمنت ورشة العمل توضيح الأخطاء المنهجية المرصودة وتتمثل في أخطاء منهجية فى (عنوان البحث، صياغة مقدمة البحث، المشكلة البحثية، أسئلة البحث وأهدافه وأهميته، منهج البحث وأدواته وعينته، التصميم التجريبي للبحث، فروض البحث ومصطلحاته، تطبيق البحث، المعالجات الإحصائية لنتائج البحث، عرض نتائج البحث، تفسير نتائجه، أخطاء اختيار وصياغة الدراسات السابقة، اختيار وتوثيق المراجع والمصادر).

وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات من السادة المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ما يقرب من 592 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، منقسمين كالتالي مشاركين من جامعة حلوان 147، ومن الجامعات والمؤسسات المصرية حضر 202، من الدول العربية حضر 241، وأيضا من دول أجنبية حضر 2.