شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تأمين المخزون الاستراتيجى من الأكسجين الطبى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة استمرار حركة عجلة العمل دون توقف، مضيفا أن المواطن هو الهدف الأهم في منظومة الرعاية الصحية.

وقال خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، الخميس، مع قيادات ووكلاء الوزارة في المحافظات، لا بد من بذل جهود كبيرة للتصدى لأزمة كورونا.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار علي أهمية التوسع في توفير لقاحات كورونا مؤكدا أنها على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأوضح تأمين المخزون الاستراتيجي من الأكسجين الطبي بالمستشفيات مؤكدا انها من صميم عمل الوزارة.

وطالب وكلاء الصحة بتقارير عن احتياجات المنظومة الطبية من الأدوية والمستلزمات والكوادر البشرية في محافظاتهم لتوفيرها بشكل فوري.