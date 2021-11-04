شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحميل تطبيق "اطمئن" مجانا لكشف حصول المواطنين على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، يتم تحميلة مجانا، لإثبات الحصول علي لقاح كورونا، واستخراج شهادات الQR code) الخاصة بالاستخدام المحلى أو السفر للخارج.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطبيق الإلكتروني "اطمئن"، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

وتابعت : يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح، مضيفًا أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يمكن تحميل التطبيق لهواتف "الاندرويد" من خلال الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport.

أو الرابط https://apps.apple.com/eg/app/egypt-health-passport/id1576307186 لمستخدمي الـ(الأيفون).