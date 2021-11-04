شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت يوميا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع تصل إلى 38 ألف منفذ، حيث أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع او اللذين يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330 .
أكد أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة ان نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 20%، لافتا ان الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وأن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، مشيرا إلى أنه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر وقصب السكر وبالتالي فأن استراتيجي مصر منه سيزيد مؤكدا ان مصر قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك المحلي.