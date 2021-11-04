شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت يوميا لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً ‏من شركتي الجملة "العامة والمصرية" يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة 1 لتر، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على منافذ صرف السلع تصل إلى 38 ألف منفذ، حيث أصدر كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم او محتكري السلع او اللذين ‏يقومون بتخزينها بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330 .‏

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 20%، لافتا ‏ان الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وأن مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب ‏السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو ‏القمح، مشيرا إلى أنه شهر يناير القادم يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر وبالتالي فأن استراتيجي مصر منه سيزيد مؤكدا ان مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏