شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل غدا بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.