شكرا لقرائتكم خبر عن يونيدو: ندرس دعم منتجى العسل الأسود فى قنا لرفع قيمة المنتج المصرى التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل صبرى، المنسق الوطنى لمشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، إن منظمة الأمم المتحدة تدرس الاهتمام بدعم مصنعى العسل الأسود لرفع سلسلة قيمة المنتج والاهتمام بالمنتج التقليدي المنتشر بقوة فى صعيد مصر، وخاصة فى محافظة قنا لافتا إلى الاهتمام بسلامة المنتج ورفع جودة التصنيع، وذلك بالتنسيق مع المبادرات الأخرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لمحافظة قنا لتفقد مشروعاتهم التنموية بالمحافظة التي تهتم بالاقتصاد الأخضر وتركز بشكل كبير علي قري مبادرة حياة كريمة ومنها مزرعة متكامله تعمل بالطاقة الشمسية، وتزامن مع ذلك لقاء الوفد بعدد من المستثمرين الشباب بالمحافظة ضم الوفد الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي للمنظمة، وأحمد رزق، نائب المدير الإقليمي، وأناكيارا سكاندونى، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، والدكتور عادل صبرى، المنسق الوطنى لمشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر.