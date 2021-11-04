شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأمن الوطنى ينقذ أسرة احتجزها بلطجى بالفيوم وأطلق النار على الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها فى عملية نوعية، رفعت شعار الحفاظ على أرواح المحتجزين من الأطفال والنساء، نجحت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى فى إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجى بالفيوم.

وقامت القوات باقتحام منزل البلطجى بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة، قبل أن يتمكن البلطجى من إصابتها.

وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجى إطلاق النار مع القوات، مما اسفر عن اصابته بطلق نارى.

وعقب تحرير الأسرة، تبين أن البلطجى قام بقتل والدة زوجته، ثم ألقى جثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما انه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

ومارست قوات الشرطة المنفذة للعملية كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض حتى عملية الاقتحام، على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياه المحتجزين، حيث كان الهدف الرئيسى للعملية هو حماية ارواح المحتجزين من الاطفال والسيدات.

وعثر لدى البلطجى على سلاح آلى وبندقية وعدد من الطلقات النارية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الحكومة تنفى إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على سريان مهلة تجديد رخصة القيادة كما هى، دون إلغاء أو توقيع أية غرامات على قائدي السيارات، حيث ينص قانون المرور على منح قائدي السيارات مهلة لمدة 30 يوماً لتجديد رخصة القيادة التي انتهت بالفعل.

انهيار جزئى بعقار تراثى فى وسط البلد دون إصابات.. فيديو

شهد عقار رقم 3 شارع عدلى فى منطقة وسط البلد انهيارا جزئىيا دون إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.

وقال عمرو على، أحد سكان العقار أن اللجنة التى تم تشكيلها أخذت عينة من العقار لمعرفة الحالة الإنشائية للعقار، وأكدت سلامة العقار كما أوصت بترميم الجزء المنهار، مشيرا إلى أن العقار ضمن دائرة الشربتلى.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن أحد المستأجرين حول الشقة لمشغل خياطة وقامت السيدة شاغلة الوحدة بوضع ماكينات الخياطة فى البالكون ما سبب حمل كبير على العامود الحامل للبلكونة وتسبب فى انهياره.

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تبدأ غدا وتصل حد الضباب على الطرق وتحجب الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة وحتى الإثنين ، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

غلق كلى لشارع الهرم بتقاطعه مع "العمدة الجديد" لتسليم موقع محطة مترو العريش

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطيـة بتاريخ 20 /10 /2021، وما استلزم من إجراء غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديدا من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديدا حتى شارع شريف، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (650 م) وبعرض ما يقرب من (18م) فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.