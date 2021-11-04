شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "يونيدو" يشيد بمنجزات حياة كريمة فى زيارته لتفقد مشروع النمو الأخضر بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" زيارته لمحافظة قنا في ظل تفقد مشروعاتهم التنموية بالمحافظة التي تهتم بالاقتصاد الأخضر وتركز بشكل كبير علي قري مبادرة حياة كريمة ومنها مزرعة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، والتى أشاد بها الوفد، حيث سيلتقي الوفد عددا من المستثمرين الشباب بالمحافظة ضم الوفد د. باسل الخطيب المدير الإقليمى للمنظمة وأحمد رزق، نائب المدير الإقليمى، وأناكيارا سكاندونى، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، ودكتور عادل صبرى، المنسق الوطنى لمشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر.



وفد منظمة الامم المتحدة للصناعة



ومن جهته قال الدكتور عادل صبرى، المنسق الوطنى لمشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، إن فريق عمل مشروع النمو الأخضر عقد جلسات توعية في قريتى حياة كريمة في الأقصر وقنا، حول فوائد دمج السماد الحيوى فى الممارسات الزراعية لزيادة وعى المنتجين الأساسيين (محاصيل قصب السكر والطماطم وتمور النخيل) ورواد الأعمال بأهمية استخدام الأسمدة الحيوية في مختلف زراعة المحاصيل، والمنتجات البيولوجية والطرق الصحيحة لاستخدامها، وكذلك تيسير الروابط بين المنتجين ورواد الأعمال وشركات الأسمدة الحيوية.



وفد منظمة الامم المتحدة للصناعة

هذا بالإضافة إلى ضمان أن يكون المنتجون ورواد الأعمال أكثر وعيا بفرص الأعمال التي رسمها المشروع في الأقصر وقنا؛ وأكثر وعيا على المنتجات الحيوية والطرق الصحيحة لاستخدامها وتجنب الأضرار الناجمة عن استخدام الأسمدة الكيميائية، ولتقليل الطاقة المستخدمة في الإنتاج وتكلفتها، وهو خالى من الملوثات لإنتاج أغذية صحية وآمنة ومستدامة.

فيما أكد المزارعون علي أهمية الدعم والمشروع لخفض تكلفة الزراعة وكذلك العمل بطاقة نظيفة تحافظ على البيئة وجودة الزراعة.