شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بعقار تراثى فى وسط البلد دون إصابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عقار رقم 3 شارع عدلى فى منطقة وسط البلد انهيارا جزئىيا دون إصابات، بعد سقوط أحد أعمدة البلكونات الداخلية، وتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لفحص العقار ومدى تأثير الانهيار عليه.

وقال عمرو على، أحد سكان العقار أن اللجنة التى تم تشكيلها أخذت عينة من العقار لمعرفة الحالة الإنشائية للعقار، وأكدت سلامة العقار كما أوصت بترميم الجزء المنهار، مشيرا إلى أن العقار ضمن دائرة الشربتلى.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن أحد المستأجرين حول الشقة لمشغل خياطة وقامت السيدة شاغلة الوحدة بوضع ماكينات الخياطة فى البالكون ما سبب حمل كبير على العامود الحامل للبلكونة وتسبب فى انهياره.

وأوضح أحد السكان، أن العقار يضم ما يقرب من 25 وحدة سكنية، و50 محل تجارى، حيث يوجد وسط العمارة ممر تجارى ويربط العمارة من الأعلى كبارى تصل جانبى العقار.