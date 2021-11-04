شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: أدعو وزير الإعلام لتحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، إن الانتخابات النيابية هي من ستحدد توجه لبنان الفعلى، كاشفا عن تعرض حكومته للتعطيل من داخلها، مضيفا: "تصريحات وزير الإعلام أدخلت لبنان فى محظور المقاطعة، ومخطئ من يعتقد أنه يستطيع أخذ لبنان بعيدا عن عمقه العربى".

ووجه رئيس الحكومة حديثه لوزير الإعلام، قائلا: "أكرر بدعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذى ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية ويبقى رهانه على حسه الوطنى على تقدير الظرف ومصلحة اللبنانين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الإنتاج والعمل وتضييع مزيد من الوقت".