شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية مشتركة بسانت كاترين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الخميس المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجارى، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، والتى تستمر حتى نهاية يوم الجمعة 12 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إنها ستنشر لاحقًا أسماء العلماء أعضاء القافلة، مؤكدة أن القافلة تأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بالمناطق ذات القيمة التاريخية والروحية، وخاصة منطقة (سانت كاترين- محافظة جنوب سيناء) وما فيها من إرث روحي وتاريخي وحضاري.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن القافلة وفق المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني لدى السكان بتلك المناطق، والتي دعا إليها ديننا الحنيف.