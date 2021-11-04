شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لشرطة المرافق لرفع إشغالات وتعديات من ميادين وشوارع مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لرفع مخالفات المحلات التجارية والمقاهي العشوائية، والكافيهات غير المرخصة.

استهدفت الحملة مدينة 6 أكتوبر، وأسفرت عن تحرير وإزالة 225 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لكافيهات، واستاندات حديدية، وكراسي، ولافتات وإعلانات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.