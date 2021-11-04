وفد من الجامعات العراقية يزور معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية

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القاهرة - سامية سيد - زار وفد أكاديمى عراقى من جامعتى الموصل والمستنصرية معهد الدراسات القبطية فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الأربعاء. وكان فى استقبال أعضاء الوفد الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد ووكيله الدكتور عادل فخرى، حيث تفقدوا أقسام المعهد والمكتبة وستوديو التسجيلات بقسم الألحان وأتيليه قسم الفن ومركز الحاسب الآلى والمتحف الوثائقى لتاريخ المعهد. وتناولت الزيارة بعض أوجه التعاون بين المعهد والجامعات العراقية فى مجالات الأبحاث والمؤتمرات والمكتبات والزيارات المتبادلة.

وفد من الجامعات العراقية خلال زيارة معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية بالعباسية



جانب من زيارة وفد من الجامعات العراقية لمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية بالعباسية



وفد من الجامعات العراقية يزور معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية بالعباسية