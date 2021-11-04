شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر تأجيل مقابلات المتقدمين لمراكز إعداد محفظى القرآن بـ19 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تأجيل مقابلات يوم السبت المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري للمتقدمين للفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمحافظات "الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – أسيوط – البحر الأحمر – البحيرة – بني سويف – الدقهلية – دمياط – السويس – الشرقية – الغربية – الفيوم – قنا – مطروح – المنوفية – المنيا – الوادي الجديد – جنوب سيناء".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تقرر أن تعقد المقابلات يوم الاثنين المقبل الموافق 8 نوفمبر الجارى، بمقر كل مديرية ، على أن تبدأ المقابلات من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً ، وعلى المديريات سرعة إبلاغ المتقدمين بالموعد الجديد .

فيما يتم يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظتى "الأقصر – سوهاج"، وتجرى المقابلة بمقر كل مديرية، ويوم الاثنين 8 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظات "بورسعيد – شمال سيناء – كفر الشيخ"، وتجرى المقابلة بمقر كل مديرية، ويوم الثلاثاء 9 نوفمبر الجارى، مقابلة المتقدمين من محافظة القاهرة بمسجد النور بالعباسية، ويوم الأربعاء 10 نوفمبر، مقابلة المتقدمين من محافظة الجيزة بمسجد النور بالعباسية، ويوم الخميس 11 نوفمبر الجارى مقابلة المتقدمين من محافظة القليوبية بمسجد النور بالعباسية .