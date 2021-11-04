شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق لمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل جثمان اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، لمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، لأداة صلاة الجنازة.

وشهد محيط مسجد الشرطة، تواجدا أمنيا مكثفا لاستقبال جثمان اللواء حسن الالفي.

وتوفى اللواء حسم الألفى، وزير الداخلية الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعلنت أسرة الراحل، إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة الظهر.