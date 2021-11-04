شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى وفاة كاهن بإيبارشية المنصورة بعد خدمة كهنوتية أكثر من 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الخميس، الأب الفاضل القمص أليشع زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، التابعة لإيبارشية المنصورة بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 80 سنة وخدمة كهنوتية لأكثر من 35 عام.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في الخامسة من مساء اليوم فى كنيسته بالمنصورة بحضور نيافة الأنبا داود أسقف الإيبارشية.

وولد الأب الراحل فى 7 يناير 1941، وسيم كاهنًا فى 27 يونيو عام 1986، ونال درجة القمصية في 1 نوفمبر 1996.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء للأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأبالمبارك القمص أليشع زكى ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة.