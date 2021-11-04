شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية توزع شهادات خريجى 9 دفعات من معهد الرعاية بميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية أمس بتوزيع شهادات التخرج لـ 9 دفعات من خريجى معهد الرعاية والتربية من أبناء الإيبارشية.

وسلم أسقف الإيبارشية الأنبا صليب شهادت التخرج على الخريجين البالغ عددهم ٥٤ خريجًا في الحفل الذى أقيم خصيصًا لهذاالغرض، وألقى نيافته كلمة مناسبة على الخريجين.

وصلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى (مقر المطرانية) وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

وتم الاتفاق على أن يقام قداس في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة، بحضور نيافة الأنبا صليب ومجمع الآباء الكهنة يوم السبت 20 نوفمبر المقبل، يليه حفل تأبين واستقبال المسئولين مساء السبت.