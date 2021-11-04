شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تستضيف اجتماعا لبحث تحويل جزء من مصرف بلبيس لمحور مرورى بعرض 50 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من قيادات وزارة الرى وممثلى وزارتى الإسكان والبيئة، لمناقشة موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس بمنطقة المرج والقلج بمحافظتي القاهرة والقليوبية لصالح المحافظتين.

وأشار عبد العاطى إلى أن التنسيق والعمل المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة هو سمة العمل الحكومي في الفترة الحالية بما يؤدى لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة التى تخدم المواطنين وتعمل على حسن استخدام الموارد المائية وتحسين نوعيتها وحماية البيئة وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنين.

وصرح عبد العاطى، أنه تم عقد هذا الاجتماع لبحث موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس لمسافة 5 كيلو مترات لعدم وجود مساحات زراعية عليه بهدف إنشاء محور مرورى لخدمة أهالي المنطقة بعرض 50 مترا، مشيراً إلى أنه تم مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً بالمناطق المحيطة بالمصرف (المرج – القلج – مؤسسة الزكاه – بركة الحاج)، وسبل نقل ناتج غسيل مرشحات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمرج إلى محطة معالجة الجبل الأصفر.

وأضاف أنه تم بحث سبل تفعيل منظومة التعامل مع المخلفات المنزلية في المناطق المحيطة بالمصرف بهدف تجميعها والتخلص منها بشكل آمن، مع القيام بعملية تطهير للمصرف من المخلفات قبل الإستغناء عنه وبما ينعكس على تحسين الوضع البيئي بالمناطق المحيطة بالمصرف.