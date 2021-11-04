شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بحظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والتوعية بخطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بضرورة توجيه الاخصائيين والموجهين بحظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات، والتعميم على الموجهين والأخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن، تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري وما تداولته بعض وسائل الاعلام المختلفة من عدم توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أي كان نوعهـا مـن خلال الإذاعة المدرسية أو من خلال الانشطة المدرسية المختلفة.

وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الإدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أي ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

ووجه نائب وزير التعليم، بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات وإنها عبارة من قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة وأهمها شائعات الخوف وهي من أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم وهذا لأن الخوف من شأنه أن يقلل النتاج الفكرى.