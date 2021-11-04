شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك "ديربى القاهرة" وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتؤمن الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وعلى صعيد متصل، يختتم اليوم الخميس فريق الأهلى تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسى مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامى الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.