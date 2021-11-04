شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: إعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعمل جزيرة الدهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومعايير الجودة العالمية لأنظمة جودة مياه الشرب.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مياه الجيزة، إعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 لمعمل مياه جزيرة الدهب.

وأوضح بدوي أن الجهة المانحة للإعتماد"المجلس الوطني للاعتماد إيجاك" قامت بمراجعة متطلبات الجودة ،وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ،ونظام الإدارة بالمعمل.

جدير بالذكر أن مياه الجيزة حققت نقلة نوعية في منظومة جودة مياه الشرب حيث تم تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي ومعمل إمبابة للمرة الثالثة علي التوالي وذلك في ضوء إستراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوصول إلي أعلي معدلات الدقة لنتائج تحاليل عينات المياه لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.