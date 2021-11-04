شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر مميزات سخان المياه الشمسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض مميزات سخان المياه الشمسي وكيفية الاستفادة من هذه المميزات فى ترشيد الاستهلاك، وبالتالى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وفيما يلى مميزات السخان الشمسى:

1- توفير المياه الساخنة ليلا ونهارا حتي عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التى تسببها السخانات الأخرى.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر فى استهلاك الكهرباء.

7- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

8- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ)؛ لأكثر من شقة.

10- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.