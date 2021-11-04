مجمع الإبداع والبحث العلمى يدشن النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان فى تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، وذلك في ظل قيام الدولة بجهود عالية لاحداث طفرة في مجال البحث العلمى وفي ظل وجود ضرورة لترشيد الأنفاق، مايولد أهمية كبرى لتضافر الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات.

ويشير الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان، إلى دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل واللازم لكل متطلبات البحث العلمي فهو قاطرة التنمية للعبور للمستقبل، وهو ما يتطلب توفير الدعم للباحثين والعلماء من جامعة حلوان والجامعات الأخرى وتوفير المنصات الرقمية التي تواكب التطورات الحديثة وجهود الدولة في التحول الرقمى في كافة ارجاء العملية التعليمية لمساندة الباحثين ودعم جهودهم العلمية.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة حلوان تعد دائما سباقة في مواكبة مع تحتاجه الدولة المصرية وتم أنشاء مجمع الابداع والبحث بالجامعة لتعظيم الاستفادة من أدوات ومقومات البحث العلمي بالجامعة ووضع السياسات والاليات اللازمة لذلك، وقد قام مجمع الابداع والبحث العلمي بوضع فكرة جديدة تجمع كل مقومات البحث العلمي في متناول الجميع.

وتقول الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي إلى أن المجمع بدأ فى تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان من خلال إنشاء منصة متكاملة تعكس خريطة بحثية موحدة لكل الإمكانيات التى تخدم البحث العلمى سواء بشرية أو لوجيستية، ووضع لوائح لاتاحتها لجميع الباحثين ونموذج لإدارتها.

ويستهدف المجمع من تجهيز هذه المنصة العديد من الأهداف وهي:

• رسم خريطة لامكانيات ومقومات البحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة البحثية

• إنشاء لوحة القيادة الرقمية لجامعة حلوان لدعم متخذى القرارات لزيادة الجدوى من تمويل البحث العلمى

• نافذة ضرورية لتبادل وتكامل الخبرات والمعلومات الامكانيات بين الجامعات

• تسويق جامعة حلوان كمركز للبحث و التطوير للشركات العالمية بما لديها من باحثين ذوى كفاءة عالية.

• اقتراح مراكز بحثية جديدة تركز على التخصصات المستقبلية معتمدة على تخصصات الباحثين

• توفير معلومات واحصاءات ونشر تقارير وبحوث ودراسات استشرافية وتحليلية

ويسعى مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ليكون هذا الجهد تمهيدا لتطبيقه بشكل شامل وضم الجامعات اليه من خلال لائحة موحدة للتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات لعمل نواة لشبكة قومية للبحث العلمى والإبداع، لتوطين تكنولوجيات متميزة، وبنوك الافكار تمكن المنتجات المصرية من التنافس والتميز في السوق العالمي، وسيتم اقامة العديد من الفعاليات التى تستفيد من مخرجات المنصة وتدفع البحث العلمى بالجامعة ومواكبة المحاور التى تهتم بها الدولة مثل الذكاء الاصطناعي و بنك البلازما والتحول التكنولوجى وتوطين الصناعات وحياة كريمة والابداع الرقمى.