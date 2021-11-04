شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يعقد اليوم ندوة عن التوعية بمخاطر الـ"تسونامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الخميس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، ندوة عن التوعية بمخاطر التسونامى عبر منصة زووم، بمناسبة اليوم العالمى للتسونامى.

وأمواج تسونامي نادرة الحدوث، ولكن يمكن أن تكون قاتلة، ففي السنوات الـ100 الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامي إلى وفاة أكثر من 260000 شخص، أو ما يعادل 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى.

وأدى تسونامى بالمحيط الهندى فى ديسمبر 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات فى تلك الفترة وتسبب ما يقدر بـ227000 حالة وفاة فى 14 بلدا، حيث كانت أندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند الأكثر تضررا.

وفى ديسمبر 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى.