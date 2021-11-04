شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلوم الصحية تبحث مع الأزهر تعديل المناهج ومطابقتها لشعب المعاهد الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، عدد من قيادات جامعة الأزهر، من بينهم: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العميد السابق لكلية العلوم جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري عميد كلية علوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكذلك عمداء كليتي علوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وعلوم أسيوط، ونوابهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحى، وذلك لبحث كيفية التواصل مع وزارة الصحة، وتطبيق تكليف وإعادة تكليف الخريجين من المعاهد الفنية التابعة للأزهر.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، في بيان، إن اللقاء ناقش وضع طلاب الامتياز فيما يتعلق بالتدريب 6 أشهر للمعهدين الفنيين للمختبرات، والتحاليل البيولوجية، والنظم والمعلومات، وكذلك معهد فنى إعداد قواعد البيانات، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر بصدد تطبيق تدريب الـ 6 أشهر فيه، حيث إنه أصبح يضاهي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء بالمعاهد الفنية الصحية، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على مناهجه، ومطابقتها، ومراجعة المعادلة بين المعاهد الفنية الصحية ومعاهد مختبرات التحاليل البيولوجية، والنظم المعلوماتية المشتركة.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مخاطبة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، لوزارة الصحة، نهاية أكتوبر الماضى، بضرورة تدريب هؤلاء الطلاب داخل المستشفيات، مثل نظرائهم بالمعاهد الفنية الصحية، والحصول على 6 أشهر تدريب طبقا لائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 704، وقرار المجلس الأعلى للأزهر والمعتمد من شيخ الأزهر تحت رقم 52 لسنة 2021، والذى يشترط على الطلاب الحصول على الامتياز أي التدريب 6 أشهر، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، تمهيدا لإدراجهم ضمن خطة التكليف من قبل الوزارة، إذا توافرت أماكن يجب أن يكلفوا عليها.

وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية: "إن اللقاء ناقش مقترحا هاما من الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لجعل الحاصلين على النظم والمعلومات هم نواه للبرمجة و"التحول الرقمي" داخل جامعة الأزهر، مؤكدا على أن الحكومة بحاجة إلى هؤلاء الخريجين فعليا في سوق العمل.

وخلص النقاش إلى اتفاق الجميع على قضاء الخريجين 6 أشهر تدريب، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير الأماكن قرب محال السكن أو المستشفيات العامة بكافة المحافظات، شأن ما يحدث مع المعاهد الفنية الصحية.