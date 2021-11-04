شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توسعة شارع عمر المختار بالمطرية ورصد 115 مليون جنيه تعويضات للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة بدأت أعمال توسعة شارع عمر المختار بالمطرية، لإنشاء كوبرى ضمن خطة تطوير الطرق، مشيرا إلى أن عدد العقارات الجارى إزالتها يبلغ 15 عقارا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، خلال تفقده أعمال إزالة التعارضات لتنفيذ توسعة شارع عمر المختار بالمطرية لتنفيذ كوبرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ إزالة 7 عقارات من إجمالى 15 عقارا، موضحا أن إجمالى التعويضات المقرره 57 مليون جنيه لـ 119 أسرة، و41 محلا، وأنه تم صرف 20 مليون جنيه حتى الآن، وجار المتابعة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ويتم إنشاء عدد من المحاور الجديدة والتى تأتى استكمالا لمخطط تطوير العاصمة، والتخلص من الازدحام المرورى، ومن بين هذه المحاور، إنشاء محور بمنطقة داير الأوقاف بالمطرية، حيث سيتم تنفيذ المحور للربط بين محور مسطرد وطريق الخصوص.

ومن بين المحاور الجديدة الجارى تنفيذها، هو إنشاء محور بشارع عمر المختار حيث سيتم تنفيذ كوبرى يربط "عمر المختار" بشارع الحرية وسيتم تعويض السكان ماليا حسب رغبة السكان- بنفس سعر المنطقة.

وشهدت العاصمة عددا كبيرا من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.