شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب اختيار البابا تواضروس كلية الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بتذكار ميلاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةالمرقسية، وذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى الخدمة في صيف المرحلة الأولى الثانوية سنة 1968 في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور، مع الأب ميخائيل جرجس (رُسِمَ سنة 1963، وكان هو أب اعتراف د. وجيه حتى دخوله الدير وقد كان قداسة البابا شنودة الثالث يذهب لها كل فترةويقضي فيها أسبوع كامل وقت أن كان أسقفًا للتعليم. وقد حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1970.

وحصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1975 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان يحلم بأن يصبح صيدلي،لأنه -وحسب تعبير قداسته- "الصيدلي هو شخص يريح الناس"، بسبب مرض والده بقرحة في المعدة Peptic ulcer، وكان الطبيب يعطيه روشتة، فينزل -وهو في المرحلة الأولى الابتدائية- إلى الصيدلي، لشراء ما في الروشتة، ويعطي الدواء للوالدة، وعندما يتناولهالوالد يشعر بالراحة، فارتبط في ذهن قداسته من صِغَره، بأن هذا الشخص يريح الآخرين.