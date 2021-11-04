شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء 23 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ننشر أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة بني سويف، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم أو يتم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

ووجهت الوزارة مديرية أوقاف بنى سويف باستكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا:"نسخة من المؤهل أصل، صورة الرقم القومى، صورتان شخصيتان حديثتان، صحيفة الحالة الجنائية حديثة"، و استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

وفيما يلى أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين للخطابة على بند التحسين من محافظة بني سويف :

1. عبد الله عثمان زكي عثمان - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز

2. محمود عبد الحميد حافظ محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - ممتاز

3. محمد أحمد عبد العظيم محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - ممتاز

4. محمد روبي عبد الغفار محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

5. عثمان أحمد إسماعيل عبد المخلف - بني سويف - كلية اللغة العربية - ممتاز

6. عبد الرحمن ربيع محمود أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

7. أحمد محمد عبد الحميد أحمد عبد المجيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - ممتاز

8. يوسف عدلي أبو الفضل أبو طالب - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

9. جمال شعبان عبد الوهاب أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا

10. أحمد جمال عويس محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًا

11. سيد محمد عبد التواب عبد الفتاح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد جدًا

12. عبد الرحمن شكري عباس عطا - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

13. محمد حسن رفاعي محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًا

14. أحمد محمد عطا أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

15. مصطفى عبد الله محمد عيسى - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

16. حسن فتحي رمضان محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

17. محمد أحمد علي محمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد جدًا

18. محمد محمود حسن حزين - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

19. حسين محمد قرني محمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

20. أحمد محمد أحمد نصرالله - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

21. هاني عصمت أمين على - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

22. أمير محمد عبد العاطي سيد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا

23. إبراهيم محمود عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية التربية بجامعة الأزهر - جيد جدًا