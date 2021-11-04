شكرا لقرائتكم خبر عن بالجناح المصرى فى جلاسكو.. مصر تعرض تجربتها فى تحقيق التنمية المستدامة بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجناح المصرى بمؤتمر جلاسكو، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول جهود القطاع الصناعى المصرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض قصص نجاح مصرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرى، على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس والعشرون COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر الجارى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تتجه بشكل منهجى نحو دمج أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصناعى بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على الموارد والاستخدم الطاقات النظيفة وغيرها للتصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة من الآثار السلبية للصناعة.

وتضمت الجلسة عرض تقديمى للدكتور وليد درويش، مستشار وزير التجارة والصناعة للسياسات البيئية حول دور الصناعة المصرية فى التصدى للتغيرات المناخية و الرؤية الدائرية للقطاع بما يدعم أهداف الإنتاج والاستهلاك المستدامين بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتخذة لمعالجة آثار تغير المناخ في القطاعات الصناعية المصرية واستراتيجيتها الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة مع تقليل الانبعاثات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.