شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع ممثل برنامج الغذاء العالمى دعم صغار المزارعين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و" برافين اجروال" الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر، ما تم إنجازه من خلال برامج دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر من خلال المشروعات المشتركة ما بين الوزارة والبرنامج، والتي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة دخل صغار المزارعين من الزراعة وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، ضرورة البدء الفورى فى تفعيل دور مركز الأقصر التنسيقى وجعله منارة دولية وإقليمية لتبادل الخبرات وقصص النجاح سواء الرقمية أو التنموية وخاصة النجاحات الخاصة بمبادرة حياة كريمة والمشروع القومى للبتلو ومراكز تجميع الألبان والمشروعات التنموية الناجحة فى وزارة الزراعة، فضلا عن دعم البرنامج لأنشطة زراعة القصب فى صعيد مصر بالشتل وباستخدام الرى بالتنقيط كنشاط يزيد من إنتاجية الفدان ويساهم في ترشيد استخدام المياه.

من جهته أكد "برافين أجروال" الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر أن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعاون فعال فى مجال رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة قدرة المزارعين على الصمود فى مواجهة تحديات التغير المناخي وان هناك توافق تام فى الرؤى بين البرنامج ووزارة الزراعة.

حضر اللقاء آلاء زهيرى مسئولة الشراكات الحكومية بالبرنامج، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية العلاقات الخارجية، والدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.