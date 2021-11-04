شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.75 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 8.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة 9 جنيهات
بلح بارحى 34 جنيها
كمثرى لبنانى 25 جنيها
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.