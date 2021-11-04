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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎الجوافة 9 جنيهات

‎بلح بارحى 34 جنيها

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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