شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران الناقل الرسمى لمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الخميس، إنها تقوم بدور الناقل الرسمى للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولى (الشباب العربى الأفريقى) برئاسة الدكتورة هدي يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب والمقام فى الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2021 بمدينة الغردقة حيث يشارك في رعاية وتنظيم المؤتمر العديد من الوزرات منها التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، المالية، التعليم والزراعة والعديد من المؤسسات والهيئات والجامعات.

وأوضحت الشركة، في بيانها، إن تلك الخطوة تأتى فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية والتوسع الذى تشهده شبكة خطوط مصر للطيران فى القارة سواء من خلال إضافة نقاط جديدة إلى شبكة خطوطها أو زيادة تردداتها إلى العديد من النقاط فى أفريقيا، وتأكيداً على مسئوليتها المجتمعية تجاه الشباب.

ويهدف المؤتمر إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار خطة الدولة 2030، حيث يسلط الضوء على المسئولية الواقعة على المرأة المصرية والإفريقية سواء سيدة الأعمال والمستثمرة أو ممثلى المجتمع المدنى داخل القطاع العام والخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة واستغلال الأيدى العاملة.

وتقوم مصر للطيران بتقديم تسهيلاتها وخدماتها لضيوف المؤتمر القادمين من الخارج على شبكة خطوطها الدولية.