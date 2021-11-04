شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الاستفادة من خريجى دورات إعداد"TOT" كمدربين بالمركز والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورتين تدريبتين: الأولى إعداد المدربين الأساسية TOT، والثانية تحسين خدمات المراكز التكنولوجية فى مجال مؤشرات الأداء لمديرى المراكز المراكز التكنولوجية ومشرفى النظام وأعضاء لجان متابعة المراكز التكنولوجية، فيما تستمر فعاليات دورتى أساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Basics Programming واللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 140 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية ساهمت في إفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف شعراوى، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتاً إلى انه سيتم الاستعانة بهم ايضاً فى بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى : أنماط التفكير و المهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية اضافة الى برنامج Autocad واستفاد من هذه الدورات 110 متدرباً من جميع المحافظات.