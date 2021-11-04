شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن طرح برنامج مصر لتحلية مياه البحر فى قمة جلاسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن مصر استعدت ونفذت العديد من المشروعات العملاقة لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية والتخفيف والتكيف معها ففى قطاع المياه افتتحت الحكومة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء

وأوضحت الوزيرة خلال مشاركاتها فى مؤتمر قمة جلاسكو للتغيرات المناخية"26COP"، أن مصر اعلنت عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ، بالاضافة لضخ استثمارات ضخمه في تنفيذ منشأت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة الى أنه يتم استخدام المنشأت الحماية من السيول لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعلنت خلال مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس و العشرون لإتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 26COP ، إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التى اتخذتها مصرفى مجال الحد من إنبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ ما يساهم فى الوفاء بالالتزامات الدولية الى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا و للأجيال القادمة.