شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بسبب غلق شارع الهرم لإنشاء محطة مترو العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلى لشارع الأهرام فى تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى اطار استكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطيـة، وما استلزم من إجراء غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديداً من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديداً حتى شارع شريف حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (650 م) وبعرض مايقرب من (18 م) فى الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

ولفت المصدر، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى الإتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط إبتداء من الســاعه الواحدة غدا الجمعة حتى إنتهاء الأعمال.

وأكد المصدر بأنه تم التنسيق بين المحافظة و الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وهى كالآتى ..

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً " إجبارى "اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول..

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) اتجاه كوبرى ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200 م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً اتجاه شارع المحولات المؤدى إلى شارع الأهرام.

الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

علماً بأن من يرغب فى السير إتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات " ترسـا سـابقـاً " يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار اليها.

وأوضح المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.